На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам
В Краснодарском крае синоптики объявили экстренное предупреждение по заморозкам в ночь с 24 на 25 марта
По данным Северо-Кавказского управления гидрометцентра, ночью и утром с 24 на 25 марта местами в Краснодарском крае (кроме Сочи) ожидаются заморозки до -1…-5 °С. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, гибель сельскохозяйственных культур, повреждение цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали защитить растения и укрыть их. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам: 01 (с городского телефона) или 101 (с мобильного).
Как писали Юга.ру, накануне синоптики рассказали, что в Краснодарском крае в период с 23 по 25 марта будет тепло и пасмурно.
По данным сервиса «Яндекс.Погода» сейчас в Краснодаре облачно, воздух прогрелся до 13 °С. Ветер слабый — 4 м/с, с порывами до 7,3 м/c. Атмосферное давление нормальное — 762 мм рт. ст.
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