На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам

В Краснодарском крае синоптики объявили экстренное предупреждение по заморозкам в ночь с 24 на 25 марта

По данным Северо-Кавказского управления гидрометцентра, ночью и утром с 24 на 25 марта местами в Краснодарском крае (кроме Сочи) ожидаются заморозки до -1…-5 °С. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, гибель сельскохозяйственных культур, повреждение цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали защитить растения и укрыть их. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам: 01 (с городского телефона) или 101 (с мобильного).