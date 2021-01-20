В 2021 году стартует стройка трассы Краснодар — Керчь

Росавтодор 20 января сообщил, что согласовал строительство нового участка дороги А-289 в Краснодарском крае

Напомним, в 2019 году Росавтодор, Минтранс и «Автодор» обсудили строительство скоростной трассы между Краснодаром и Крымским мостом. Работы на отрезке протяженностью 119 км планировалось провести в два этапа: сначала от хутора Белого до Славянска-на-Кубани, а оттуда — до станицы Марьянской.

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В марте 2020 года был заключен госконтракт на реализацию первого этапа строительства нового автоподхода. Проект участка дороги А-289 длиной 68 км «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автодорога А-290 Новороссийск — Керчь» оценили в 59 млрд рублей. Конкретные сроки завершения первого этапа не уточнялись, однако полностью открыть новую трассу собирались в 2024 году. 20 января 2021 года Росавтодор заявил, что Главгосэкспертиза одобрила проект участка трассы от хутора Белого до Славянска-на-Кубани. Упрдор «Тамань» начнет строить новую дорогу в начале 2021 года, сообщили на сайте Федерального дорожного агентства.

Сначала специалисты обследуют местность: на территории 2,6 тыс. га проведут разминирование и археологические работы, затем подготовят временную инфраструктуру. Первый заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Владимир Пивовар напомнил, что во время стройки не будут ограничивать проезд по существующей трассе, которая располагается севернее магистрали. «Речь идет о четырехполосной дороге с разделением встречных потоков и расчетной пропускной способностью в 40 тыс. автомобилей в сутки», — отметил он.