В 2021 году стартует стройка трассы Краснодар — Керчь
Росавтодор 20 января сообщил, что согласовал строительство нового участка дороги А-289 в Краснодарском крае
Напомним, в 2019 году Росавтодор, Минтранс и «Автодор» обсудили строительство скоростной трассы между Краснодаром и Крымским мостом. Работы на отрезке протяженностью 119 км планировалось провести в два этапа: сначала от хутора Белого до Славянска-на-Кубани, а оттуда — до станицы Марьянской.
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В марте 2020 года был заключен госконтракт на реализацию первого этапа строительства нового автоподхода. Проект участка дороги А-289 длиной 68 км «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автодорога А-290 Новороссийск — Керчь» оценили в 59 млрд рублей. Конкретные сроки завершения первого этапа не уточнялись, однако полностью открыть новую трассу собирались в 2024 году.
20 января 2021 года Росавтодор заявил, что Главгосэкспертиза одобрила проект участка трассы от хутора Белого до Славянска-на-Кубани. Упрдор «Тамань» начнет строить новую дорогу в начале 2021 года, сообщили на сайте Федерального дорожного агентства.
Сначала специалисты обследуют местность: на территории 2,6 тыс. га проведут разминирование и археологические работы, затем подготовят временную инфраструктуру.
Первый заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Владимир Пивовар напомнил, что во время стройки не будут ограничивать проезд по существующей трассе, которая располагается севернее магистрали.
«Речь идет о четырехполосной дороге с разделением встречных потоков и расчетной пропускной способностью в 40 тыс. автомобилей в сутки», — отметил он.
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На дороге возведут километровый мост через реку Кубань и еще 15 маленьких мостов через каналы, 8 путепроводов и 4 разноуровневых развязки. Кроме того, Упрдор «Тамань» собирается сделать сплошное освещение и систему автоматического управления дорожным движением.
В Росавтодоре рассказали, что при проектировании учли множество факторов, среди которых обеспечение судоходства по реке Кубани, организация проезда сельхозтехники и характеристика грунтов в основании фундамента трассы. Специалисты предусмотрели меры по сохранности рисовых полей, через которые пройдет новая трасса, а в водоемы Азово-Черноморского бассейна обещают выпустить 200 тыс. мальков севрюги, чтобы восполнить биоресурсы.