Главгосэкспертиза одобрила проект скоростной трассы в Крым

Главгосэкспертиза России 11 февраля выдала положительное заключение на первый этап строительства новой трассы в Крым

В марте 2020 года был заключен госконтракт на реализацию первого этапа строительства нового автоподхода. Проект участка дороги А-289 длиной 68 км «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автодорога А-290 Новороссийск — Керчь» оценили в 59 млрд рублей. В январе 2021 года Росавтодор уточнил , что трассу Краснодар — Керчь начнут строить в этом году.

В 2019 году Росавтодор, Минтранс и «Автодор» обсудили строительство скоростной трассы протяженностью 119 км между Краснодаром и Крымским мостом. Работы планировали провести в два этапа: сначала от хутора Белого до Славянска-на-Кубани, а оттуда — до станицы Марьянской.

На сайте Главгосэкспертизы России 11 февраля сообщили, что их эксперты рассмотрели проектно-сметную документацию на первый этап строительства трассы А-289 и одобрили ее. Благодаря первой части скоростной дороги, путь до Крымского моста сократится до двух часов.

Первая часть проекта предусматривает строительство участка протяженностью 68,467 км, который свяжет Славянск-на-Кубани с хутором Белым. Дорога пройдет по территории Славянского и Темрюкского районов южнее основной дороги — в обход населенных пунктов, с выходом на транспортную развязку на автомобильной дороге А-290 Новороссийск — Керчь в районе хутора Белый.

На протяжении дороги построят четыре разноуровневые транспортные развязки и отдельные путепроводы на пересечении с автомобильными и железными дорогами. Кроме того, на участке обустроят площадки отдыха и технологические съезды, установят освещение, переустроят мелиоративные системы и инженерные коммуникации.

Проект также включает в себя строительство мостов — через реку Кубань длиной 939 метров и через пересекаемые мелиоративные каналы с проездами для сельскохозяйственной техники.