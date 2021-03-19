Россельхознадзор рассказал, сколько сожгли и раздавили санкционных продуктов на Кубани

17 марта портал Юга.ру получил ответ на запрос от Россельхознадзора о том, сколько запрещенных товаров уничтожают в Краснодарском крае

Напомним, в 2014 году в России ограничили ввоз продуктов из тех стран, которые ввели экономические санкции против РФ из-за присоединения Крыма. Запрещенные товары уничтожали. При этом на личные покупки россиян, которые возвращаются из-за границы, запреты не распространяются. В марте 2021 года портал Юга.ру направил запрос в южное межрегиональное управление Россельхознадзора и попросил рассказать, как в Кранодарском крае выявляют санкционную продукцию и сколько запрещенных к ввозу продуктов уничтожили с 2014 года.

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В ведомстве ответили, что продукцию мониторят должностные лица управления, а также таможенники, сотрудники полиции, Роспотребнадзора и прокуратуры. Они изучают места хранения продуктов, после чего запрещенные товары уничтожаются — независимо от того, был ли установлен человек, ввозивший их.

Продукты уничтожают на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО), также их сжигают специализированные организации в печах либо давят машиной. Процесс уничтожения фиксируется на камеру, после чего оформляется акт. По данным Россельхознадзора, с 2014 года по 2020 год включительно на Кубани уничтожили 159,7 тонн растительных продуктов из Польши, Испании, Украины, Нидерландов и Турции. Также за это время в регион пытались ввезти 11,2 тонн продуктов животного происхождения из Германии, Австрии, Эстонии, Великобритании, Польши, Украины, Дании, Финляндии, Франции и других стран.

В Россельхознадзоре уточнили, что за 2020 год уничтожили 3,2 тонны растительных продуктов и 204,4 кг — животного происхождения. За новый период 2021 года успели уничтожить 1,35 тонны овощей и фруктов, а также 58 кг мяса и молочки. Чаще всего среди санкционных продуктов первой категории попадаются яблоки, томаты, сладкий перец, шампиньоны, клубника, персики, гранаты, апельсины и груши. Среди продуктов второго вида — рыбные и мясные товары, сыры.