Шествие «Бессмертного полка» перенесли на 2021 год. Путин пообещал, что акция пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво»

Краснодарский край, Вся Россия

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Президент России Владимир Путин 20 июля одобрил перенос шествия «Бессмертного полка» из-за коронавируса с 26 июля 2020-го на следующий год

Напомним, из-за пандемии корнавируса в этом году был отменен парад в честь 75-летия Победы, также 9 Мая по улицам не прошел «Бессмертный полк». Федеральную акцию решено было провести онлайн.

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В Краснодаре, например, организовали локальное мероприятие «Бессмертный полк. Краснодар»: фотографии участников войны транслировали в День Победы на экране Главной городской площади, также читатели Юга.ру присылали в редакцию фотографии своих родственников.

Позже президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, а «Бессмертный полк» планируется провести в день Военно-морского флота — 26 июля. После этого сооснователь акции Сергей Лапенков заявил порталу Юга.ру, что перенос шествия «совершенно искусственное мероприятие»:

«В этом году "Бессмертный полк" состоялся в онлайн-режиме. Зачем проводить еще отдельное шествие, я не очень понимаю».

Пресс-секретарь объединенного общественного движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова 16 июля заявила, что шествие 26 июля не состоится. Она уточнила, что акция пройдет, как только позволит эпидемиологическая ситуация в стране, написал RT.

Как сообщил ТАСС, 20 июля во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи Владимир Путин прокомментировал перенос акции.

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«Как бы нам не хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год», — сказал Путин. Он пообещал, что в 2021 году шествие «Бессмертного полка» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво», написал телеканал «360».

Позже на сайте исполкома общественного движения также разместили сообщение с комментарием о переносе акции.

«Все мы понимаем, насколько важно было для людей в год юбилея Великой Победы пройти в строю "Бессмертного полка" с портретами своих героев плечом к плечу. К сожалению, эпидемиологическая ситуация такова, что мы не можем прогнозировать, в какую дату это будет возможно в этом году […] Поэтому правильно будет перенести народное шествие "Бессмертного полка" на 9 мая следующего года, когда здоровью людей ничто не будет угрожать», — прокомментировали ситуацию в исполкоме ООД «Бессмертный полк России».

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