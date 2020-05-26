Путин назначил дату проведения Дня Победы в 2020 году

Краснодарский край

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Президент России Владимир Путин 26 мая сообщил, когда в стране проведут День Победы, который из-за коронавируса не состоялся 9 мая

Напомним, 16 апреля Путин на совещании с членами Совета безопасности объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы. Такое решение он объяснил рисками из-за распространения коронавируса. Конкретную дату президент не сообщил, однако отметил, что празднование пройдет в 2020 году.

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В итоге 9 мая в городах России проходили праздничные мероприятия, на которых не требовалось личное участие зрителей. Например, в Новороссийске, Краснодаре и Ейске состоялся авиапарад. В краевой столице также организовали возложение цветов, мини-концерты во дворах ветеранов и объявили о проведении ряда акций в условиях самоизоляции. Кроме того, за несколько дней до 9 мая на зданиях Краснодара и других городов появились российские флаги.

26 мая Путин объявил, что День Победы в Москве и других городах России пройдет 24 июня, пишет RT. Глава государства поручил министру обороны России Сергею Шойгу начать подготовку и минимизировать риски заражения COVID-19, добавил телеканал «360».

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