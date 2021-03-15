В Краснодаре за хищение 530 млн рублей осудили застройщиков, которых до сих пор не поймали

В Краснодаре суд признал виновными двоих мужчин, которых обвинили в мошенничестве при строительстве многоэтажек на улице Московской

Следствие установило, что с 2011 по 2013 год братья Александр и Владимир Холодняки под предлогом строительства и ввода в эксплуатацию жилых и нежилых помещений 20 многоквартирных домов на улице Московской, 158 и 160 похитили деньги у дольщиков. Ущерб превысил 530 млн рублей, пострадали 483 человека.

Ранее Юга.ру писали, что Владимир Холодняк был гендиректором ООО «Строительная компания «Родина-Кубань» и СК «Родина». Именно «Родина» с 2010-го по 2013 год строила несколько крупных комплексов на земельных участках в Музыкальном микрорайоне. При этом компания не получала разрешения на строительство. Застройщик не исполнил обязательства по возведению пяти крупных жилых комплексов — «Столичный парк», «Кристалл», «Родной квартал — 1», «Родной квартал — 2» и «Апрелевский».

В 2013-м стало известно, что СК «Родина-Кубань» под новым именем пытается незаконно построить в Краснодаре ЖК «Багратион» на улице Красных Партизан. В 2014 году Интерпол по запросу России объявил братьев Холодняков в международный розыск.