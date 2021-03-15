В Краснодаре за хищение 530 млн рублей осудили застройщиков, которых до сих пор не поймали
В Краснодаре суд признал виновными двоих мужчин, которых обвинили в мошенничестве при строительстве многоэтажек на улице Московской
Следствие установило, что с 2011 по 2013 год братья Александр и Владимир Холодняки под предлогом строительства и ввода в эксплуатацию жилых и нежилых помещений 20 многоквартирных домов на улице Московской, 158 и 160 похитили деньги у дольщиков. Ущерб превысил 530 млн рублей, пострадали 483 человека.
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Ранее Юга.ру писали, что Владимир Холодняк был гендиректором ООО «Строительная компания «Родина-Кубань» и СК «Родина». Именно «Родина» с 2010-го по 2013 год строила несколько крупных комплексов на земельных участках в Музыкальном микрорайоне. При этом компания не получала разрешения на строительство. Застройщик не исполнил обязательства по возведению пяти крупных жилых комплексов — «Столичный парк», «Кристалл», «Родной квартал — 1», «Родной квартал — 2» и «Апрелевский».
В 2013-м стало известно, что СК «Родина-Кубань» под новым именем пытается незаконно построить в Краснодаре ЖК «Багратион» на улице Красных Партизан. В 2014 году Интерпол по запросу России объявил братьев Холодняков в международный розыск.
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Прикубанский районный суд Краснодара 15 марта заочно вынес приговор в отношении Александра и Владимира Холодняков (ч. 5 ст. 247 УПК РФ). Их признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
При этом срок наказания пока не будет исчисляться, так как осужденных еще не задержали. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, чтобы компенсировать причиненный ущерб.