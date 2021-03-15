В Краснодаре за хищение 530 млн рублей осудили застройщиков, которых до сих пор не поймали

Краснодарский край

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В Краснодаре суд признал виновными двоих мужчин, которых обвинили в мошенничестве при строительстве многоэтажек на улице Московской

Следствие установило, что с 2011 по 2013 год братья Александр и Владимир Холодняки под предлогом строительства и ввода в эксплуатацию жилых и нежилых помещений 20 многоквартирных домов на улице Московской, 158 и 160 похитили деньги у дольщиков. Ущерб превысил 530 млн рублей, пострадали 483 человека.

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Ранее Юга.ру писали, что Владимир Холодняк был гендиректором ООО «Строительная компания «Родина-Кубань» и СК «Родина». Именно «Родина» с 2010-го по 2013 год строила несколько крупных комплексов на земельных участках в Музыкальном микрорайоне. При этом компания не получала разрешения на строительство. Застройщик не исполнил обязательства по возведению пяти крупных жилых комплексов — «Столичный парк», «Кристалл», «Родной квартал — 1», «Родной квартал — 2» и «Апрелевский».

В 2013-м стало известно, что СК «Родина-Кубань» под новым именем пытается незаконно построить в Краснодаре ЖК «Багратион» на улице Красных Партизан. В 2014 году Интерпол по запросу России объявил братьев Холодняков в международный розыск.

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Прикубанский районный суд Краснодара 15 марта заочно вынес приговор в отношении Александра и Владимира Холодняков (ч. 5 ст. 247 УПК РФ). Их признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

При этом срок наказания пока не будет исчисляться, так как осужденных еще не задержали. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, чтобы компенсировать причиненный ущерб.

Деньги Краснодар Мошенничество Музыкальный микрорайон Обманутые дольщики Прокуратура Суд

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