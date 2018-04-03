В Краснодаре гендиректор бывшей СК «Родина» осужден за хищение 65 млн рублей дольщиков ЖК «Багратион»

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении бывшего гендиректора и совладельца строительной фирмы «Эталон Девелопмент» по делу о хищении средств дольщиков ЖК «Багратион»

«Руководство компании, предъявляя недействующее разрешение на строительство 2012 года, предлагало приобрести квартиры путем заключения договоров долевого участия при строительстве ЖК "Багратион", расположенного по ул. Красных Партизан, 46. В период с июня 2013 года по май 2014 года совершено хищение денежных средств более 50 граждан на сумму свыше 65 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Предприниматель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Суд приговорил его к 7 годам 8 месяцам исправительной колонии общего режима. Мужчина признал вину в полном объеме.

По данным «СПАРК Интерфакс», с 2016 года единоличным владельцем 100% доли ООО «Эталон Девелопмент» является швейцарская компания Romano Immobilien AG (Удлигенсвиль). С февраля 2013 года до января 2016 года гендиректором и совладельцем компании был Олег Сандуляк.