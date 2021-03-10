Полиция Краснодара 10 марта начала проверку конфликта в трамвае, который произошел накануне днем

В инстаграме паблика «Туподар™ Краснодар» появился пост от лица девушки по имени Ева с просьбой помочь с поисками молодого человека, который избил ее в трамвае накануне днем.

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По словам девушки, она вместе с подругой села в трамвай № 20 на улице Вишняковой и у ее подруги не получилось оплатить проезд картой. Кондуктор объяснила, что карта находится в стоп-листе, но девушки не поняли, что это значит. Во время обсуждения ситуации Ева нецензурно выругалась. Это не понравилось сидевшей впереди пассажирке. Между ними произошел конфликт, и они вцепились друг другу в волосы.

В это время девушку сзади схватил молодой человек, она дала ему пощечину, а в ответ он дважды ударил ее кулаком. Девушка писала, что получила травмы: ей зашивали скулу, а еще была повреждена губа.

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару, инцидент произошел 9 марта в 15:00 на улице Ставропольской. У 17-летней местной жительницы в трамвае произошел словесный конфликт с другой пассажиркой. После чего свидетель конфликта нанес два удара кулаком в лицо девушке.

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«Известно, что указанный гражданин совершил противоправные действия после того, как несовершеннолетняя нанесла ему пощечину из-за его вмешательства в конфликт между ней и другой пассажиркой», — уточнил глава пресс-службы Артем Коноваленко.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность молодого человека, который ударил подростка.