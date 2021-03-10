Полиция ищет парня, который ударил краснодарку в трамвае. До этого она дала ему пощечину, ругаясь с пассажиркой

Краснодарский край

Распечатать

Полиция Краснодара 10 марта начала проверку конфликта в трамвае, который произошел накануне днем

В инстаграме паблика «Туподар™ Краснодар» появился пост от лица девушки по имени Ева с просьбой помочь с поисками молодого человека, который избил ее в трамвае накануне днем.

Читайте также:

По словам девушки, она вместе с подругой села в трамвай № 20 на улице Вишняковой и у ее подруги не получилось оплатить проезд картой. Кондуктор объяснила, что карта находится в стоп-листе, но девушки не поняли, что это значит. Во время обсуждения ситуации Ева нецензурно выругалась. Это не понравилось сидевшей впереди пассажирке. Между ними произошел конфликт, и они вцепились друг другу в волосы.

В это время девушку сзади схватил молодой человек, она дала ему пощечину, а в ответ он дважды ударил ее кулаком. Девушка писала, что получила травмы: ей зашивали скулу, а еще была повреждена губа.

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару, инцидент произошел 9 марта в 15:00 на улице Ставропольской. У 17-летней местной жительницы в трамвае произошел словесный конфликт с другой пассажиркой. После чего свидетель конфликта нанес два удара кулаком в лицо девушке.

Читайте также:

«Известно, что указанный гражданин совершил противоправные действия после того, как несовершеннолетняя нанесла ему пощечину из-за его вмешательства в конфликт между ней и другой пассажиркой», — уточнил глава пресс-службы Артем Коноваленко.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность молодого человека, который ударил подростка.

Напомним, 8 марта в Краснодаре 30-летний мужчина избил свою бывшую девушку, сломав ей нос. После чего он пытался закрыть ее в багажнике черной BMW. Потерпевшую спасли прохожие и проезжавшие мимо сотрудники ППС. Мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело.

Краснодар Насилие Полиция Трамвай

Новости

На Кубани чиновник потратил на перевозку других чиновников бюджетные деньги, которые выделялись на перевозку детей
Власти Кубани договорились достроить стадион «Динамо» к середине 2022 года. Сейчас он готов на 50%
ПФК «Кубань» предложил болельщикам придумать новый логотип клуба
Полиция ищет парня, который ударил краснодарку в трамвае. До этого она дала ему пощечину, ругаясь с пассажиркой
В Краснодаре откроется выставка картин «20202021»
На Кубани от коронавирусной пневмонии умерли 13 человек

Лента новостей

«Не хочется говорить «не заболею», чтобы не сглазить»
Сегодня, 08:01
«Не хочется говорить «не заболею», чтобы не сглазить»
Краснодарцы рассказали о том, как прошла вакцинация от ковида и насколько это изменило их жизнь
«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»
8 марта, 07:33
«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»
Трансгендерные люди из Краснодара о 23 Февраля и 8 Марта
Стражи, мстители и перчатка бесконечности
Вчера, 17:47
Стражи, мстители и перчатка бесконечности
В «Пятёрочке» появились начивки с супергероями Marvel

Реклама на портале