В Краснодаре пьяный мужчина выбил зубы пассажирке трамвая
В Краснодаре задержали участника конфликта в трамвае
В полицию в 20:30 поступило сообщение о конфликте в трамвае № 5. На место направили два наряда полиции. Сотрудники МВД задержали мужчину, он был в неадекватном состоянии, сообщил Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Выяснилось, что 60-летний мужчина был пьян и без причины несколько раз ударил в трамвае женщину, выбил ей несколько зубов. На задержанного составили протоколо о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нанесение побоев из хулиганских побуждений.
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