В Краснодаре пьяный мужчина выбил зубы пассажирке трамвая

В Краснодаре задержали участника конфликта в трамвае

В полицию в 20:30 поступило сообщение о конфликте в трамвае № 5. На место направили два наряда полиции. Сотрудники МВД задержали мужчину, он был в неадекватном состоянии, сообщил Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Выяснилось, что 60-летний мужчина был пьян и без причины несколько раз ударил в трамвае женщину, выбил ей несколько зубов. На задержанного составили протоколо о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нанесение побоев из хулиганских побуждений.