3 марта заместитель главы Краснодара Антон Смертин рассказал подробности о проекте реконструкции кинотеатра «Аврора»

Напомним, в 2019 году администрация Краснодара и компания Сергея Галицкого «Инвестстрой» заключили концессионное соглашение о восстановлении «Авроры». Работы планируется завершить к концу 2024 года. 2 марта 2021 года бизнесмен встретился с властями Краснодара и губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым и презентовал проект реконструкции «Авроры». Предполагается, что кинотеатр станет глубже на 21 метр: под основной частью построят выставочный зал, кинозалы, кафе и четырехуровневый паркинг. В наземной части хотят открыть киноконцертный зал на 1,2 тыс. мест. Проект предполагает, что в вестибюле останутся лестницы и тропические растения, а для посетителей сделают три парадных входа. Также вокруг кинотеатра хотят высадить не менее 150 деревьев.

3 марта вице-мэр города Антон Смертин в своем фейсбуке поделился новыми деталями проекта реконструкции. Он рассказал, что разработчики видят основной идеей восстановление исторического облика здания и возвращение всего комплекса к первоначальному замыслу его автора, архитектора Евгения Сердюкова: «При этом будут применяться современные материалы и новейшие технологии. То есть «Аврора» будет максимально приближена к внешнему виду, который у нее был изначально по проекту 1967 года». Смертин добавил, что фойе предлагается сделать «максимально просторным» и сохранить в нём «любимые многими» пальмы. «Билетные кассы и гардероб будут перенесены в подземную часть. Там же разместятся еще девять небольших кинозалов — примерно на 50 мест каждый», — дополнил он.