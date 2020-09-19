Минприроды РФ намерено включить «Большой Утриш» в состав заповедника
Краевой заказник могут включить в состав федерального заповедника
Министерство природы РФ поддержало инициативу руководства Краснодарского края о расширении границ федерального заповедника «Утриш». В его состав планируется включить территорию краевого заказника «Большой Утриш». Об этом сообщает администрация края. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин отдал поручение ускорить работу по изменению границ «Утриша».
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Напомним, 24 августа текущего года близ заповедника «Утриш» под Анапой произошел крупный пожар, площадь которого составила более 120 га. Начался пожар недалеко от поселка Малый Утриш, у можжевелового леса, но далее перекинулся на территорию протяженностью около пяти километров. В тушении пожара приняло участие свыше 300 человек и более 40 единиц техники.
В конце августа также были зафиксированы крупные пожары и в других муниципалитетах Краснодарского края. Горело более 5 га в Туапсинском районе, более 15 га в Новороссийске и около 17 га близ поселка Кабардинка у Геленджика.
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