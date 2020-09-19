Минприроды РФ намерено включить «Большой Утриш» в состав заповедника

Министерство природы РФ поддержало инициативу руководства Краснодарского края о расширении границ федерального заповедника «Утриш». В его состав планируется включить территорию краевого заказника «Большой Утриш». Об этом сообщает администрация края. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин отдал поручение ускорить работу по изменению границ «Утриша».

Напомним, 24 августа текущего года близ заповедника «Утриш» под Анапой произошел крупный пожар, площадь которого составила более 120 га. Начался пожар недалеко от поселка Малый Утриш, у можжевелового леса, но далее перекинулся на территорию протяженностью около пяти километров. В тушении пожара приняло участие свыше 300 человек и более 40 единиц техники.

В конце августа также были зафиксированы крупные пожары и в других муниципалитетах Краснодарского края. Горело более 5 га в Туапсинском районе, более 15 га в Новороссийске и около 17 га близ поселка Кабардинка у Геленджика.