В Краснодаре за 60 млн рублей продают коттедж на «Солнечном острове»

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре выставили на продажу усадьбу площадью 500 кв. метров, которая находится в «Солнечном острове»

Объявление о продаже коттеджа в парке «Солнечный остров» появилось накануне на сайте «Авито». Двухэтажная деревянная усадьба площадью 500 кв. метров расположена на земельном участке 25 соток. Согласно объявлению, вся территория выложена брусчаткой, также там есть зеленая зона, парковка для 10 машин, предусмотрен спуск на воду (пристань 12 метров).

На территории коттеджа есть летняя кухня, барбекю, бассейн (135 кв. метров) и баня (60 кв. метров), гостевой и центральный дом, спортивная площадка. Продавец утверждает, что продает усадьбу из-за того, что практически не использует ее. При этом тут же сообщает, что причина продажи — переезд.

«Отрываем от сердца в связи с переездом в другой регион. Готовы рассмотреть все предложения», — сказано в тексте объявления.

Читайте также:

Напомним, ранее в Краснодаре выставили на продажу здание на углу улиц Красной и Горького — бывший обувной магазин купца Котлярова.В конце 2020 года портал Юга.ру изучил предложения сайтов бесплатных объявлений и выяснил, сколько стоят самые дорогие квартиры на рынке недвижимости Краснодара.

В середине января в краевой столице за 75 млн рублей решили продать часть помещения в Доме книги на улице Красной.

Краснодар Недвижимость отдых Парки

Новости

В Краснодаре за 60 млн рублей продают коттедж на «Солнечном острове»
В Тихорецке заключили под стражу полицейского, который пьяным устроил ДТП с двумя погибшими
Краснодарцы пожаловались на лошадиные фекалии в центре города. Узнали, кто должен за этим следить и убирать
В Сочи экс-директора детского лагеря РЖД осудили за махинации с путевками
Власти Краснодара наконец обратили внимание на проблемы СНТ и пообещали помочь им
В Краснодаре обнаружили около 500 неправильных шлагбаумов

Лента новостей

«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»
Вчера, 07:33
«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»
Трансгендерные люди из Краснодара о 23 Февраля и 8 Марта
Стражи, мстители и перчатка бесконечности
Сегодня, 17:47
Стражи, мстители и перчатка бесконечности
В «Пятёрочке» появились начивки с супергероями Marvel
Снег на юге
5 марта, 08:01
Снег на юге
Куда ехать?

Реклама на портале