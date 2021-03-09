В Краснодаре за 60 млн рублей продают коттедж на «Солнечном острове»

В Краснодаре выставили на продажу усадьбу площадью 500 кв. метров, которая находится в «Солнечном острове»

Объявление о продаже коттеджа в парке «Солнечный остров» появилось накануне на сайте «Авито». Двухэтажная деревянная усадьба площадью 500 кв. метров расположена на земельном участке 25 соток. Согласно объявлению, вся территория выложена брусчаткой, также там есть зеленая зона, парковка для 10 машин, предусмотрен спуск на воду (пристань 12 метров).

На территории коттеджа есть летняя кухня, барбекю, бассейн (135 кв. метров) и баня (60 кв. метров), гостевой и центральный дом, спортивная площадка. Продавец утверждает, что продает усадьбу из-за того, что практически не использует ее. При этом тут же сообщает, что причина продажи — переезд.

«Отрываем от сердца в связи с переездом в другой регион. Готовы рассмотреть все предложения», — сказано в тексте объявления.