В Краснодаре выставили на продажу часть Дома книги

Краснодарский край

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В Краснодаре за 75 млн рублей продают часть помещения в Доме книги

Дом книги в Краснодаре находится на улице Красной, 41. Часть помещения площадью 644,5 кв. метра накануне выставили на продажу на «Авито» за 75 млн рублей. Автор объявления утверждает, что в здании уже есть арендатор и ежемесячный доход составляет до 600 тыс. рублей. Также, по словам частного продавца, цена здания ежегодно растет. Реальному покупателю собственник обещает торг, а также он готов рассмотреть разные варианты оплаты.

За 75 млн рублей покупатель получит:

  • фасад с витражными окнами на улицу Красную;
  • свою входную группу;
  • зону погрузки/разгрузки, парковку с обратной стороны здания;
  • скамейки и фонтан перед зданием;
  • возможность размещения наружной рекламы на фасаде;
  • объект с якорными арендаторами;
  • электричество 25 кВт.

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Площадь помещения на первом этаже составляет 367,4 кв. метра, на втором — 242,7 кв. метра. Также есть склад (подвал) площадью 34,4 кв. метра.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре выставили на продажу здание на углу улиц Красной и Горького — бывший обувной магазин купца Котлярова.

В конце декабря портал изучил предложения сайтов бесплатных объявлений и выяснил, сколько стоят самые дорогие квартиры на рынке недвижимости Краснодара.

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