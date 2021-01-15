В Краснодаре выставили на продажу часть Дома книги
В Краснодаре за 75 млн рублей продают часть помещения в Доме книги
Дом книги в Краснодаре находится на улице Красной, 41. Часть помещения площадью 644,5 кв. метра накануне выставили на продажу на «Авито» за 75 млн рублей. Автор объявления утверждает, что в здании уже есть арендатор и ежемесячный доход составляет до 600 тыс. рублей. Также, по словам частного продавца, цена здания ежегодно растет. Реальному покупателю собственник обещает торг, а также он готов рассмотреть разные варианты оплаты.
За 75 млн рублей покупатель получит:
- фасад с витражными окнами на улицу Красную;
- свою входную группу;
- зону погрузки/разгрузки, парковку с обратной стороны здания;
- скамейки и фонтан перед зданием;
- возможность размещения наружной рекламы на фасаде;
- объект с якорными арендаторами;
- электричество 25 кВт.
Площадь помещения на первом этаже составляет 367,4 кв. метра, на втором — 242,7 кв. метра. Также есть склад (подвал) площадью 34,4 кв. метра.
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