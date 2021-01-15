В Краснодаре выставили на продажу часть Дома книги

В Краснодаре за 75 млн рублей продают часть помещения в Доме книги

Дом книги в Краснодаре находится на улице Красной, 41. Часть помещения площадью 644,5 кв. метра накануне выставили на продажу на «Авито» за 75 млн рублей. Автор объявления утверждает, что в здании уже есть арендатор и ежемесячный доход составляет до 600 тыс. рублей. Также, по словам частного продавца, цена здания ежегодно растет. Реальному покупателю собственник обещает торг, а также он готов рассмотреть разные варианты оплаты. За 75 млн рублей покупатель получит: фасад с витражными окнами на улицу Красную;

свою входную группу;

зону погрузки/разгрузки, парковку с обратной стороны здания;

скамейки и фонтан перед зданием;

возможность размещения наружной рекламы на фасаде;

объект с якорными арендаторами;

электричество 25 кВт.