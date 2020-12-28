Пентхаус за 106 млн рублей возглавил топ-7 самых дорогих квартир Краснодара

Портал Юга.ру изучил предложения сайтов бесплатных объявлений и выяснил, сколько стоят самые дорогие квартиры на рынке недвижимости Краснодара

Самая дорогая квартира в столице Кубани, которую можно найти в продаже в конце декабря, стоит 106,5 млн рублей. Это пятикомнатный пентхаус площадью 344 кв. метра в клубном доме «Graff Суворов» на пересечении улиц Суворова и Мира. Покупателю предлагают жилье с двумя балконами и потолками высотой до 3,3 метра, холл с роялем и стенами из живых растений, а также двор без машин. Отделки в квартире пока нет — дом сдадут в эксплуатацию только в конце 2022 года. «Уникальное жилое пространство с действительно высокими потолками и свободными планировками, которые позволят вам создать свой собственный идеальный интерьер и подчеркнуть исключительный вкус и статус владельца. Для каждой квартиры доступна трансляция с многочисленных камер комплекса, расположенных в вестибюле, паркинге, фойе, лифтах», — говорится в объявлении в базе данных «Циан». Продавец обещает, что в квартире будет обеззараженная питьевая вода: общедомовые системы очистки воды удаляют ржавчину и частицы металлов, отфильтровывают хлор и примеси.

За 90 млн рублей в Краснодаре можно купить пентхаус с шестью комнатами и эксклюзивным ремонтом в ЖК премиум-класса «Александр Сергеевич» в старом центре — на улице Пушкина, 31. Седьмой и восьмой этажи занимают всего две квартиры. «Одна из достопримечательностей квартиры — обустроенная спа-релакс-зона — настоящий подарок для себя любимых. Всё предусмотрено для отдыха и оздоровления, есть сауна, массажный стол (можно больше никуда не ездить, мастер придет к вам домой). Предусмотрен винный шкаф для хранения ваших лучших экземпляров. Выход на открытую террасу — лаунж-зона с джакузи и барбекю», — следует из публикации на сайте объявлений «Авито».

Продавец также попытался привлечь потенциального покупателя тем, что с террасы можно наблюдать закаты, а из окон открывается вид на два храма. При этом мансардные окна оборудованы электроприводом.

85 млн рублей хотят за четырехкомнатную квартиру на Шоссе Нефтяников. За эту сумму можно приобрести квартиру на стыке Центрального и Фестивального микрорайонов площадью 270 кв. метров с тремя спальнями и кухней-гостиной. «Ремонт очень добротный, все материалы импортного производства, мебель из натурального дерева с элементами кожи, в каждой спальне есть санузел, гардеробные и лоджии с панорамными видами, эксклюзивная планировка в двух уровнях и шикарной лестницей создает атмосферу частного дома», — указано в объявлении сервиса «Юла».

На «Авито» выставлена чуть более дешевая квартира — в новостройке ЖК «Центральный» на улице Буденного. В 83 млн рублей покупателю обойдется весь этаж на 21-м этаже, рассчитанный на девять комнат. Апартаменты имеют площадь 553 кв. метра, однако ремонт в жилище придется делать покупателю — в квартире лишь выровнены стены и заменены стеклопакеты.

Квартиру на восьмом этаже девятиэтажки на улице Офицерской неподалеку от кинотеатра «Аврора» оценили в 75 млн рублей. В объявлении на «Авито» указано, что пять комнат общей площадью 221 кв. метр полностью укомплектованы всей необходимой техникой и мебелью, сделан дорогой дизайнерский ремонт. Для клиента готовы провести онлайн-экскурсию по квартире.

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В числе самых дорогих квартир Краснодара также оказался пентхаус в Фестивальном микрорайоне, его стоимость — 65 млн рублей. На продажу на доске объявлений «Авито» выставлена двухуровневая шестикомнатная квартира площадью 275 квадратов (45 из которых занимает кухня), расположенная на 24-м этаже дома бизнес-класса на улице Совхозной. Рекламодатель заверяет, что в помещениях с дизайнерским ремонтом, мебелью и техникой есть всё необходимое. Также указано, что рядом с домом есть продовольственный рынок и «хорошая транспортная развязка».