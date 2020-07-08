В центре Краснодара продают здание бывшего обувного магазина купца Котлярова за 150 млн рублей

На портале «Авито» в конце июня появилось объявление о продаже здания в центре Краснодара

«Помещение в отличном техническом состоянии, требуется только косметический ремонт. Возможно использование под магазин, ресторан, кафе (мощность порядка 100 кВт) и иной вид деятельности», — указал владелец.

Объявление о продаже помещения на улице Горького, 98 на пересечении с Красной, 92, литер А появилось на «Авито» 26 июня, на публикацию обратили внимание «Южные дела» . В объявлении указывается, что продается вторая часть здания, вход в которую находится со стороны Красной. В помещении площадью 336 кв. метров есть два витражных окна. Площадь первого этажа составляет 67 кв. метров, площадь второго — 269, 2 кв. метров. Эту часть здания оценили в 40 млн рублей.

Журналисту портала Юга.ру по номеру телефона, указанному в объявлении, 8 июля сообщили, что здание можно купить и целиком, включая помещение, в котором сейчас находится банк ВТБ. Вход в него находится на углу, ближе к улице Горького. Общая площадь двух частей составляет 872,4 кв. метров, за все это просят 150 млн рублей.

Согласно перечню объектов культурного наследия Краснодара, этот дом был построен в начале XX века и принадлежал купцу Иллариону Котлярову. В нем купец содержал обувной магазин.

Напомним, что помимо обувного магазина, Котляров имел также собственный особняк в центре города, на улице Коммунаров, 108. В июне 2019 года его начали сносить. Об этом узнали общественники, после чего дом исследовали и нашли внутри здания потолки с лепниной и старинной альфрейной росписью. Активисты потребовали остановить снос. Дом законсервировали, а спустя год власти пообещали его отреставрировать.