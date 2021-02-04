В Геленджике выставили на торги бывший санаторий «Южная Звезда» за 23 млн рублей

В феврале правительство Самарской области объявило электронные торги по продаже здания бывшего санатория в Геленджике

Согласно документации, которую выложили на официальном сайте главного управления организации торгов Самарской области, продается трехэтажный спальный корпус, который построили в 1913 году. Площадь объекта — 499 кв. метров, сейчас это нежилое здание. Оно включено в перечень объектов культурного наследия Краснодарского края и значится как «Дом жилой, дача генерала Н. И. Вишневецкого начала ХХ века».

Речь идет о комплексе зданий бывшего санатория «Южная Звезда», который находится на улице Гринченко, 1, на первой линии побережья.

В качестве дополнительного лота предлагается административный корпус 1915 года, здания прачечной, кухни и бара, которые построили в 1970-х годах, и административный корпус 1915 года постройки площадью 120 кв. метров. Комиссия исследовала помещения и выявила, что все здания комплекса изношены на 40% и нуждаются в ремонте.

Стартовая цена санатория — 23,2 млн рублей, шаг составляет 1,1 млн рублей. Заявки принимаются до 9 марта 2021 года, писала газета «Коммерсантъ» 3 февраля.

Напомним, в 2019 году в Геленджике выставили на торги пятизвездочный отель Kempinski из-за банкротства владельца.