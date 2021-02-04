В Геленджике выставили на торги бывший санаторий «Южная Звезда» за 23 млн рублей
В феврале правительство Самарской области объявило электронные торги по продаже здания бывшего санатория в Геленджике
Речь идет о комплексе зданий бывшего санатория «Южная Звезда», который находится на улице Гринченко, 1, на первой линии побережья.
Согласно документации, которую выложили на официальном сайте главного управления организации торгов Самарской области, продается трехэтажный спальный корпус, который построили в 1913 году. Площадь объекта — 499 кв. метров, сейчас это нежилое здание. Оно включено в перечень объектов культурного наследия Краснодарского края и значится как «Дом жилой, дача генерала Н. И. Вишневецкого начала ХХ века».
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В качестве дополнительного лота предлагается административный корпус 1915 года, здания прачечной, кухни и бара, которые построили в 1970-х годах, и административный корпус 1915 года постройки площадью 120 кв. метров. Комиссия исследовала помещения и выявила, что все здания комплекса изношены на 40% и нуждаются в ремонте.
Стартовая цена санатория — 23,2 млн рублей, шаг составляет 1,1 млн рублей. Заявки принимаются до 9 марта 2021 года, писала газета «Коммерсантъ» 3 февраля.
Напомним, в 2019 году в Геленджике выставили на торги пятизвездочный отель Kempinski из-за банкротства владельца.