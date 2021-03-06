В Краснодаре открылась бесплатная выставка женской графики для текстиля, одежды и обоев

Краснодарский край

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В Муниципальном концертном зале Краснодара в марте открылась выставка графики «Интеграция/INTERGATION», посвященная Международному женскому дню

Экспозиция, созданная художницами творческого объединения VR Studio Design, включает более 20 работ — это рисунки для домашнего текстиля, одежды и обоев, паттерны, панно, а также графика, интерьерная живопись и иллюстрация.

«VR Studio Design — это исключительно женская команда художников и иллюстраторов. У истоков команды — художник по тканям Вероника Резник, выпускница старейшей в городе художественной школы имени Пташинского и Московского государственного текстильного университета имени Косыгина, работавшая художником в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко», — рассказали в пресс-службе Муниципального концертного зала Краснодара.

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Творческого объединения VR Studio Design существует более десяти лет и ежедневно создает до 500 дизайнов. Изображения с такой специализацией приобретают компании Италии, Испании, Голландии, Франции, США и других стран.

Выставка «Интеграция/INTERGATION» будет работать в МКЗ на улице Красной, 122 до 30 марта с 13:00 до 19:00 ежедневно, кроме понедельника. Вход бесплатный.

Ранее Юга.ру писали об открытии других выставок в Краснодаре. Так, в музее имени Коваленко проходит персональная выставка Никаса Сафронова «Тайны света» и демонстрируется коллективная экспозиция «Цветочные мотивы». В галерее «Небо&Сова» до 22 марта можно посмотреть работы Сергея Воржева, а в художественной галерее Natan Gallery — новую коллекцию «Мой Миргород» от Натан.

В выставочном зале можно посмотреть Solo — живопись и графику Василия Ленивкина, а также работы кубанских журналистов, собранные в экспозиции «Золотой фотообъектив». А 10 марта там откроется выставка «Женщины в искусстве».

8 марта Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар

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В Краснодаре открылась бесплатная выставка женской графики для текстиля, одежды и обоев
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