В Краснодаре работает персональная выставка Сергея Воржева

«Такой полной и многогранной выставки работ Сергея Воржева еще не было, ведь в этот раз будут затронуты все грани и аспекты его творчества. У гостей галереи будет возможность полюбоваться масляной живописью маэстро, представленной в трех направлениях — всемирно известные летающие аппараты «Марапацуцы», городские пейзажи и жанровые композиции. А также увидеть графику художника, в том числе уникальные линейные работы в жанре ню», — рассказали в пресс-службе галереи.

Выставка будет работать до 22 марта на улице Дзержинского, 26\1.

Сергей Воржев — один из самых известных художников Кубани. Его работы находятся в собраниях краснодарского музея имени Коваленко, Майкопского художественного музея, Министерства культуры России, а также хранятся в частных коллекциях по всему миру.

Напомним, ранее Юга.ру писали об открытии других выставок в Краснодаре. Так, в музее им. Коваленко проходят персональная выставка известного художника Никаса Сафронова «Тайны света» и демонстрируется коллективная экспозиция «Цветочные мотивы».