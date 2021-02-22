В Краснодаре работает персональная выставка Сергея Воржева

Краснодарский край

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В краснодарской галерее «Небо&Сова» 22 февраля открылась персональная выставка Сергея Воржева, приуроченная к дню рождения автора

«Такой полной и многогранной выставки работ Сергея Воржева еще не было, ведь в этот раз будут затронуты все грани и аспекты его творчества. У гостей галереи будет возможность полюбоваться масляной живописью маэстро, представленной в трех направлениях — всемирно известные летающие аппараты «Марапацуцы», городские пейзажи и жанровые композиции. А также увидеть графику художника, в том числе уникальные линейные работы в жанре ню», — рассказали в пресс-службе галереи. 

Выставка будет работать до 22 марта на улице Дзержинского, 26\1. 

Сергей Воржев — один из самых известных художников Кубани. Его работы находятся в собраниях краснодарского музея имени Коваленко, Майкопского художественного музея, Министерства культуры России, а также хранятся в частных коллекциях по всему миру. 

Напомним, ранее Юга.ру писали об открытии других выставок в Краснодаре. Так, в музее им. Коваленко проходят персональная выставка известного художника Никаса Сафронова «Тайны света» и демонстрируется коллективная экспозиция «Цветочные мотивы»

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