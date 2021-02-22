В Краснодаре откроется выставка художницы Натан
В Краснодаре 24 февраля откроется персональная выставка художницы Натан
Натан (Наталья Шевченко) представит в своей галерее новую коллекцию «Мой Миргород». Экспозиция включает 30 живописных картин, написанных маслом. Художница рассказывает, что эта коллекция противоположна той концентрированной экспрессии, с которой она работала последние десять лет.
Наталья Шевченко создала более 700 произведений. Картины находятся в 36 государственных и частных коллекциях России и зарубежья. Выставка будет работать ежедневно до 10 апреля на улице Пограничной, 32 с 12:00 до 20:00. Вход бесплатный.
Ранее Юга.ру писали об открытии других выставок в Краснодаре. Так, в музее им. Коваленко проходят персональная выставка известного художника Никаса Сафронова «Тайны света» и демонстрируется коллективная экспозиция «Цветочные мотивы». В галерее «Небо&Сова» до 22 марта можно посмотреть работы Сергея Воржева.