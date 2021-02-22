В Краснодаре откроется выставка художницы Натан

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 24 февраля откроется персональная выставка художницы Натан

Натан (Наталья Шевченко) представит в своей галерее новую коллекцию «Мой Миргород». Экспозиция включает 30 живописных картин, написанных маслом. Художница рассказывает, что эта коллекция противоположна той концентрированной экспрессии, с которой она работала последние десять лет.

Наталья Шевченко создала более 700 произведений. Картины находятся в 36 государственных и частных коллекциях России и зарубежья. Выставка будет работать ежедневно до 10 апреля на улице Пограничной, 32 с 12:00 до 20:00. Вход бесплатный.

Ранее Юга.ру писали об открытии других выставок в Краснодаре. Так, в музее им. Коваленко проходят персональная выставка известного художника Никаса Сафронова «Тайны света» и демонстрируется коллективная экспозиция «Цветочные мотивы». В галерее «Небо&Сова» до 22 марта можно посмотреть работы Сергея Воржева.

Выставки Искусство Краснодар

Новости

В Краснодаре откроется выставка художницы Натан
Руководителя штаба Навального в Краснодаре обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений
В Краснодарском крае умерли 14 человек с коронавирусом
В Новороссийске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
В Краснодаре на МОПРа сгорела «ГАЗель»
За сутки на Кубани подтверждено 162 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе у 6 детей

Лента новостей

«Я не обижаюсь на людей за критику моего возраста»
Сегодня, 08:01
«Я не обижаюсь на людей за критику моего возраста»
Интервью с главным архитектором Анапы Кариной Бронниковой
Не только море и «дворец Путина»
19 февраля, 08:02
Не только море и «дворец Путина»
Что еще посмотреть в Геленджике
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
18 февраля, 18:31
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
Отвечаем в 5 карточках

Реклама на портале