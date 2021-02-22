В Краснодаре откроется выставка художницы Натан

Натан (Наталья Шевченко) представит в своей галерее новую коллекцию «Мой Миргород». Экспозиция включает 30 живописных картин, написанных маслом. Художница рассказывает, что эта коллекция противоположна той концентрированной экспрессии, с которой она работала последние десять лет.

Наталья Шевченко создала более 700 произведений. Картины находятся в 36 государственных и частных коллекциях России и зарубежья. Выставка будет работать ежедневно до 10 апреля на улице Пограничной, 32 с 12:00 до 20:00. Вход бесплатный.