В Краснодаре проходит выставка, на которую можно попасть за 10 рублей

Краснодарский край

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В Краснодаре в художественном музее имени Коваленко 18 февраля открылась выставка «Цветочные мотивы»

В экспозицию вошли художественные полотна, павлопосадский платок, вазы и фарфоровая скульптура, а также сервизы, выполненные кубанскими мастерами.

На выставке представлены произведения Ильи Соколова, Петра Карягина, Петра и Александра Бучкури, работы Димитровского завода и Краснодарского фарфоро-фаянсового завода «Чайка». Кроме того, посетители увидят предметы народных промыслов из Городца и Жостова.

Выставка будет работать до 21 марта на улице Красной, 13. Стоимость билетов от 10 до 50 рублей. Возрастное ограничение — 0+.

Напомним, ранее Юга.ру писали об открытии других выставок в Краснодаре. Так, в музее имени Коваленко можно посетить выставку художника Никаса Сафронова «Тайны света», а в галерее «Свои» — выставку современной скульптуры из бронзы Андрея Новожёнова «Линии жизни».

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