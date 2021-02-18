В Краснодаре проходит выставка, на которую можно попасть за 10 рублей

На выставке представлены произведения Ильи Соколова, Петра Карягина, Петра и Александра Бучкури, работы Димитровского завода и Краснодарского фарфоро-фаянсового завода «Чайка». Кроме того, посетители увидят предметы народных промыслов из Городца и Жостова.

В экспозицию вошли художественные полотна, павлопосадский платок, вазы и фарфоровая скульптура, а также сервизы, выполненные кубанскими мастерами.

Выставка будет работать до 21 марта на улице Красной, 13. Стоимость билетов от 10 до 50 рублей. Возрастное ограничение — 0+.

Напомним, ранее Юга.ру писали об открытии других выставок в Краснодаре. Так, в музее имени Коваленко можно посетить выставку художника Никаса Сафронова «Тайны света», а в галерее «Свои» — выставку современной скульптуры из бронзы Андрея Новожёнова «Линии жизни».