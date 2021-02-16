В Краснодаре проходит персональная выставка Никаса Сафронова

Краснодарский край

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В краснодарском музее им. Коваленко проходит персональная выставка известного художника Никаса Сафронова «Тайны света»

В экспозицию, которая по задумке автора не имеет ни начала, ни конца, вошли более 80 живописных и графических работ, созданных с конца 1990-х до 2020 года. Представлены различные жанры: пейзажи, натюрморты, портреты и сюжетные сюрреалистические композиции. Таким образом, зрители смогут познакомиться с различными периодами творчества Сафронова и проследить, как менялся его стиль и предпочтения.

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Произведения представили как в классическом исполнении на хостах, так и с использованием современных технологий. Так, на стенах разместились мультимедийные бесшовные проекции, которые перенесут зрителей в красочный мир одного из самых известных современных российских живописцев.

Напомним, Сафронов выставляет свои работы с 1978 года. В 1995-м он обрел международную известность, его персональные экспозиции проводились в Стамбуле, Витебске, Бергамо, Торонто, Нью-Йорке, Риге, Риме, Цюрихе. Основная часть произведений художника находится в частных коллекциях и собраниях музеев мира.

Выставка будет работать до 28 марта на втором этаже на улице Красной, 15. Возрастное ограничение — 6+. Стоимость билетов от 250 до 350 рублей.

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