В краснодарском детсаду запустили систему распознавания лиц

Краснодарский край

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В Краснодаре 4 марта в детском саду № 72 заработала система распознавания лиц

Проект «Безопасный детский сад» в рамках «Умного города» запустили в тестовом режиме на базе детского сада № 72 на улице Седина, 18. Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что на примере этого учреждения планируется изучить систему и понять, насколько она удобна и применима на практике. По мнению мэра, внедрение новых технологий улучшит качество системы безопасности. 

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В основе распознавания лиц лежит интеллектуальная система видеоаналитики ПАО «Ростелеком», которая позволяет отличить среди потока проходящих на территорию детского сада людей тех, кто зафиксирован камерой впервые, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Разработчики проекта рассказали, что в определенный момент систему переводят в режим контроля и она начинает сравнивать получаемое изображение с теми, которые уже занесены в базу. Если зафиксированный человек раньше на территории учреждения не появлялся, охраннику придет сигнал об этом.

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Напомним, еще в 2018 году губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял о том, что на стратегически важных объектах нужно устанавливать камеры наблюдения с системой распознавания лиц. А во время январских протестов систему распознавания лиц начали использовать и силовые структуры.

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