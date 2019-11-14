Первышов: Краснодару нужны «умные» технологии, чтобы из него не уезжали люди

Краснодарский край

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В Краснодаре на форуме «Гражданская солидарность» 14 ноября обсудили цифровизацию городского хозяйства

Члены общественных объединений вместе с экспертами изучили проект Минстроя России «Умный город». Глава краевой столицы Евгений Первышов отметил, что «умные» технологии необходимы для развития городов, особенно в условиях конкуренции между ними.

«В первую очередь это борьба за жителей. Сейчас люди достаточно легко переезжают туда, где лучше. И здесь у нас есть преимущества. Например, молодость города — треть населения Краснодара — дети и молодежь. Это отличная перспектива», — сказал он.

Мэр добавил, что задача властей — сделать так, чтобы людям «не хотелось уезжать, чтобы каждый мог состояться и стать успешным в Краснодаре».

В форуме, проходящем в течение всего дня, участвуют 266 человек. На дискуссионных площадках рассматривают разные направления проекта «Умный город». Среди них — развитие инженерной инфраструктуры в ЖКХ, внедрение технологий для обеспечения безопасности в городе, а также то, как приток новых жителей влияет на межнациональную ситуацию в городе.

Кроме того, на мероприятии обсудили деятельность краснодарских общественных организаций. По данным пресс-службы администрации Краснодара, в городе действуют свыше 800 таких объединений, в них работают более 400 тыс. человек. Для их координации в столице Кубани в 2017 году создали Общественную палату.

Напомним, в октябре в Краснодаре прошел крупный форум «Дело за малым!» для предпринимателей малого и среднего бизнеса. В нем принял участие известный бизнесмен и изобретатель Илон Маск.

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