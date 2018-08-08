Распознавание лиц и мониторинг из космоса: кубанские власти решили использовать новые технологии

Краснодарский край

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что на стратегически важных объектах нужно устанавливать камеры наблюдения с системой распознавания лиц

По словам главы региона, вокзалы и аэропорты — это места с большим скоплением людей, поэтому там необходимо повышать уровень безопасности.

Камеры наблюдения с системой распознавания лиц позволят предотвращать правонарушения и задерживать людей, находящихся в федеральном розыске.

Ранее власти Краснодарского края сообщали о том, что будут использовать в работе передовые разработки космической отрасли. Администрация края планирует до 19 августа подписать договор с АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем». 

К началу осени власти рассчитывают создать региональный центр, который будет контролировать совместную работу Краснодарского края и АО «РКС». 

Власти считают, что спутники смогут осуществлять мониторинг зон подтопления и стихийных бедствий. Это поможет ускорить ликвидацию последствий ЧС. Данные спутников можно будет использовать при проектном планировании и проверке состояния строящихся объектов.

Также технологии из космической отрасли помогут специалистам бороться с самостроями. Департамент архитектуры сможет ежедневно отслеживать появление новых объектов и проверять, имеется ли разрешение на строительство, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Безопасность Вениамин Кондратьев
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