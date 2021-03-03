«Кинотавр» в Сочи снова перенесли с июня на сентябрь

В Сочи из-за пандемии коронавируса фестиваль «Кинотавр» перенесли с июня на сентябрь

Напомним, в 2020 году кинофорум должен был пройти в Сочи с 7 по 14 июня, однако из-за пандемии его перенесли на осень. Организаторы решили не проводить фестиваль онлайн, а провести его в традиционном режиме с 11 по 18 сентября с некоторыми ограничениями.

Президент «Кинотавра» Александр Роднянский подчеркивал, что теперь мероприятие называют не фестивалем, а деловым форумом.

«Понимая важность традиционного офлайн-формата, организаторы «Кинотавра» приняли решение провести его в полноценном виде в году 2021 году позднее, а именно — в сентябре», — рассказали в пресс-службе киносмотра.

Представитель пресс-службы назвала сроки проведения фестиваля — с 18 по 25 сентября. Она обратила внимание, что основной фестивальной площадкой останется Зимний театр в Сочи. Прием заявок на конкурс уже стартовал.

Как писали Юга.ру, в 2020 году гран-при фестиваля «Кинотавр» получил фильм «Пугало» якутского режиссера.