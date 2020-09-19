Гран-при фестиваля «Кинотавр» получил фильм «Пугало» якутского режиссера

Кинофестиваль проходил в Сочи с 11 сентября. Это уже 31-й по счету «Кинотавр». Церемония награждения состоялась в Зимнем театре в Сочи.

Главный приз фестиваля в этом году отправился в Республику Саха (Якутию). Гран-при вручили киноленте «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова. Приз за главную женскую роль получила Валентина Романова-Чыскыырай, которая сыграла знахарку в этом фильме.