В Сочи цветок — предвестник лета распустился на три месяца раньше срока

Краснодарский край

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В Сочи в начале весны цветок каллистемон распустился на три месяца раньше срока

Напомним, в январе в Сочи был побит температурный рекорд 53-летней давности — 13 января градусники показали 21,2 °С. Из-за теплой зимы в городе раньше времени расцвела мимоза, на месяц опередила обычное время цветения и магнолия. Также появились цветы у японской айвы. А верба — символ Пасхи — распустилась на два месяца раньше обычного периода цветения.

Другое название каллистемона, который также расцвел на три месяца раньше срока, — красивотычинник гибридного сорта Виоляция. В дендропарке представлен единичный экземпляр этого экзотического растения. Обычно он цветет в конце марта-начале июня, но первые распустившиеся цветы специалисты Сочинского национального парка зафиксировали 28 февраля.

«Как правило, этот ярко-лиловый цветок распускается в мае-начале июня. Причина природного феномена — сухие и теплые осень и зима, а затем резкие снегопады. Все это сбило биологические часы экзотического кустарника», — сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Специалисты нацпарка считают, что 2021 год стал рекордным по раннему цветению растений.

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