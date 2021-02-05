В Сочи на месяц раньше срока распустилась японская айва

В Сочи в феврале распустилось еще одно растение — японская айва

Напомним, в январе в Сочи был побит температурный рекорд 53-летней давности. 13 января столбики градусников показали 21,2 °С. Из-за аномально теплой зимы на курорте раньше времени расцвела мимоза. На месяц опередила обычное время цветения и магнолия.

Также в городе начала цвести японская айва, это род цветковых из семейства розовых. Научное название этого растения — хеномелес. Родина кустарника — Япония и Китай.

Плоды айвы, маленькие янтарные яблочки, использовали в пищу жители Восточной Азии, а позже и в Европе и Северной Америке. Сейчас хеномелес рассматривается как перспективная плодовая культура. Среди ее ценных и полезных признаков — высокое содержание биологически активных веществ, неприхотливость к климатическим и почвенным условиям, ежегодное плодоношение, скороплодность и декоративность.

«Японские целители издавна использовали плоды хеномелеса для повышения иммунитета», — сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка 4 февраля.