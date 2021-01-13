В Сочи побит температурный рекорд 53-летней давности

«В Сочи не устоял температурный рекорд 1968 года (20,0° С) — здесь столбик термометра поднялся до отметки 21,2 °С», — сообщили в центре ФОБОС .

Аномальное потепление связано в приходом на Черноморское побережье южного циклона. На участке Туапсе — Адлер 13 января температура воздуха была в пределах 18-23 °С. Такое несоответствие сезону вызывает катаклизмы: минувшей ночью и утром в Сочи порывы ветра достигали 20 м/с.

«Действие штормового предупреждения по осадкам с порывистым ветром продолжается. В течение ближайших трех суток — 14, 15, 16 января — метеорологи также спрогнозировали вероятность образования смерчей над морем на участке от Магри до села Весёлое», — напомнили в пресс-службе мэрии Сочи.

Как писали Юга.ру, в Сочи в марте 2018 года был побит температурный рекорд 117-летней давности. В этот день температура воздуха достигла 25,2 °C, что превышает средний температурный показатель на 8,6 °C и является абсолютным максимумом для этого дня за всю историю метеонаблюдений.