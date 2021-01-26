В Сочи мимоза расцвела на полтора месяца раньше срока

Краснодарский край

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В центре Сочи на полтора месяца раньше обычного распустилась акация серебристая, которую в народе называют мимозой

Акацию серебристую активно культивируют на Черноморском побережье Краснодарского края уже более 150 лет. Эти деревья и раньше начинали цвести в середине зимы: это случалось в ХХ веке, но крайне редко. Портал Юга.ру писал о раннем цветении мимозы в 20052011 и в 2020 годах, однако во втором случае речь шла лишь об отдельных растениях самой южной точки города — Имеретинской низменности.

Смотрите фоторепортаж с таможни:

Сейчас деревья расцвели повсеместно, в том числе и в парке «Дендрарий». Первые цветы там заметили еще в середине января.

«Благодаря теплому климату и мягкой зиме у мимозы уже несколько лет наблюдается ранний период цветения. Но это, конечно же, не норма, а исключение из правил», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе Сочинского национального парка.

Там добавили, что морозная снежная погода, которая в январе продержалась в Сочи несколько дней, не навредила растению. По прогнозам специалистов, скоро зеленые кусты мимозы, растущей в дендрарии, густо покроются желтыми пушистыми цветами-шариками.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в декабре из-за теплой погоды в Сочи камелия зацвела на два месяца раньше.

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