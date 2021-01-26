В Сочи мимоза расцвела на полтора месяца раньше срока

В центре Сочи на полтора месяца раньше обычного распустилась акация серебристая, которую в народе называют мимозой

Акацию серебристую активно культивируют на Черноморском побережье Краснодарского края уже более 150 лет. Эти деревья и раньше начинали цвести в середине зимы: это случалось в ХХ веке, но крайне редко. Портал Юга.ру писал о раннем цветении мимозы в 2005 , 2011 и в 2020 годах, однако во втором случае речь шла лишь об отдельных растениях самой южной точки города — Имеретинской низменности.

Сейчас деревья расцвели повсеместно, в том числе и в парке «Дендрарий». Первые цветы там заметили еще в середине января.

«Благодаря теплому климату и мягкой зиме у мимозы уже несколько лет наблюдается ранний период цветения. Но это, конечно же, не норма, а исключение из правил», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе Сочинского национального парка.