В Сочи на два месяца раньше распустилась верба

В Сочинском национальном парке в начале февраля появились почки у вербы, или козьей ивы

Напомним, в январе в Сочи был побит температурный рекорд 53-летней давности. 13 января градусники показали 21,2 °С. Из-за теплой зимы в городе раньше времени расцвела мимоза, на месяц опередила обычное время цветения и магнолия. Также появились цветы у японской айвы.

В отличие от других регионов России, где козья ива распускается в середине весны, в кавказском лесу она зацветает в начале февраля. Раньше нее распускает почки только ольха. Верба — это невысокое растение, которое относится к семейству ивовых. Во время цветения верба как бы окружена желтым ореолом. Такое ощущение создается благодаря мужским соцветиям, которые состоят из множества тычиночных цветков.

«Цветущая ива козья — одно из первых весенних пастбищ для пчел, — рассказали в пресс-службе Сочинского нацпарка 10 февраля. — «Цыплята» [так называют вербу в народе — Юга.ру] богаты нектаром, причем лежит он совершенно открыто — в виде маленькой капельки на внутренней поверхности цветковой чешуйки».