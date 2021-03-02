Суд решил взыскать 2,5 млрд рублей с председателя кубанского банка «Новопокровский»

Суд привлек к ответственности на 2,5 млрд рублей одного из руководителей краснодарского ООО КБ «Новопокровский»

Напомним, в декабре 2017 года Центробанк отозвал лицензию у кубанского банка «Новопокровского». В марте 2018-го Арбитражный суд Краснодарского края отклонил заявление ЦБ о банкротстве банка, однако в июне апелляционная инстанция отменила это решение, и банк признали банкротом . Размер долгов кредитной организации насчитывал 7,3 млрд рублей.

В сентябре 2019 года в Москве арестовали бывшего совладельца «Новопокровского» Алексея Демьянова, обвиняемого в хищении минимум 100 млн рублей.

Суд первой инстанции в мае 2020 года привлек Демьянова к субсидиарной ответственности на сумму 2,5 млрд рублей. В марте пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в марте подтвердил это решение.

Субсидиарная ответственность — право взыскания долга с другого обязанного лица, если основной ответчик не может его выплатить (ст. 399 ГК РФ)