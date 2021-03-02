Суд решил взыскать 2,5 млрд рублей с председателя кубанского банка «Новопокровский»
Суд привлек к ответственности на 2,5 млрд рублей одного из руководителей краснодарского ООО КБ «Новопокровский»
Напомним, в декабре 2017 года Центробанк отозвал лицензию у кубанского банка «Новопокровского». В марте 2018-го Арбитражный суд Краснодарского края отклонил заявление ЦБ о банкротстве банка, однако в июне апелляционная инстанция отменила это решение, и банк признали банкротом. Размер долгов кредитной организации насчитывал 7,3 млрд рублей.
В сентябре 2019 года в Москве арестовали бывшего совладельца «Новопокровского» Алексея Демьянова, обвиняемого в хищении минимум 100 млн рублей.
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Суд первой инстанции в мае 2020 года привлек Демьянова к субсидиарной ответственности на сумму 2,5 млрд рублей. В марте пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в марте подтвердил это решение.
Субсидиарная ответственность — право взыскания долга с другого обязанного лица, если основной ответчик не может его выплатить (ст. 399 ГК РФ)
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Ответчиками по иску выступали члены совета директоров банка Владимир Якунин, Алексей Селиванов, Ольга Богомолова, Виталий Кнаус, Станислав Кнаус, Светлана Симонова, Александр Канаев, Андрей Тарасов, Сергей Забелин и председатель Совета директоров банка Алексей Демьянов. По мнению суда, вина остальных не доказана, поэтому к ответственности привлекли Демьянова, сообщила 1 марта «Деловая газета.Юг».