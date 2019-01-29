Краснодарский банк «Первомайский» признали банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края 28 января признал банкротом банк «Первомайский»

По данным Российского агентства правовой и судебной информации , более 40% кредитного портфеля банка составляет низкокачественная ссудная задолженность. Банк регулярно занижал величину кредитного риска и размер своего капитала. Это создало угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

Источник в банке «Первомайском» рассказал порталу Юга.ру о том, что происходило за несколько месяцев до того, как организацию признали банкротом.

«За неделю до того, как у банка отобрали лицензию, здесь закончилась плановая выездная проверка Центробанка. 40 человек в течение трех с лишним месяцев проверяли каждый документ от и до. Прошерстили все досконально. По итогам этого всего банку вынесли предписание досоздать обязательные резервы на сумму 170 млн рублей, что и было сделано. Капитал банка был около 900 млн — этого хватало с запасом...

Но вот сюрприз: в понедельник банк создает резервы, а в пятницу отбирают лицензию. Дальше вводится временная администрация, которая начинает все снова изучать и за месяц выясняет, что у нас почти на 300 млн меньше активов, чем мы показывали... На основании этого несоответствия в активах делается вывод, что мы не можем обеспечить выполнение требований всех кредиторов — и привет. Открывается банкротство...», — рассказал собеседник.

Он объяснил, что после этого обязательства банка будут удовлетворяться в порядке очередности, а имущество сформируют в одну конкурсную массу, которую продадут, и из этих денег будут платить кредиторам.