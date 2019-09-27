Бывшего совладельца кубанского банка «Новопокровский» арестовали в Москве

В декабре 2017 года Центробанк отозвал лицензию у «Новопокровского». В марте 2018-го Арбитражный суд Краснодарского края отклонил заявление ЦБ о банкротстве банка, однако в июне апелляционная инстанция отменила это решение, и банк признали банкротом . Размер долгов кредитной организации насчитывал 7,3 млрд рублей.

«Новопокровский» — небольшой, но один из старейших российских банков. Он был основан в 1990 году в станице Новопокровской. Единственным учредителем банка является Алексей Демьянов, который владеет долей в уставном капитале должника в размере 93,3% (он с партнерами выкупил банк в разгар кризиса 2008 года). Он же являлся председателем совета директоров кредитной организации.

В апреле 2018 года УВД по Северо-Западному административному округу Москвы начало расследование уголовного дела о хищении из банка по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Впоследствии дело передали в следственный департамент МВД.

По версии следствия, в 2017 году руководство банка, зная о предстоящем крахе организации, организовало массовую выдачу заведомо невозвратных кредитов как юридическим, так и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка. С помощью этих махинаций из банка было похищено минимум 100 млн рублей.

Своей вины в инкриминируемом преступлении Демьянов не признает, пишет «Коммерсантъ».