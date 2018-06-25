Кубанский банк «Новопокровский» признали банкротом

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд принял решение признать банкротом краснодарское ООО «КБ "Новопокровский"»

Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года Центробанк отозвал лицензию у банка «Новопокровского». В марте 2018-го Арбитражный суд Краснодарского края отклонил заявление ЦБ о банкротстве кредитной организации, однако в июне апелляционная инстанция отменила это решение.

Стоимость имущества банка составляет 4,2 млрд рублей, размер долгов насчитывает 7,3 млрд рублей.

Госкорпорация Агентство по страхованию вкладов назначена конкурсным управляющим «Новопокровского».