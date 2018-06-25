Кубанский банк «Новопокровский» признали банкротом
Краснодарский край Маша Томилина
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд принял решение признать банкротом краснодарское ООО «КБ "Новопокровский"»
Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года Центробанк отозвал лицензию у банка «Новопокровского». В марте 2018-го Арбитражный суд Краснодарского края отклонил заявление ЦБ о банкротстве кредитной организации, однако в июне апелляционная инстанция отменила это решение.
Стоимость имущества банка составляет 4,2 млрд рублей, размер долгов насчитывает 7,3 млрд рублей.
Госкорпорация Агентство по страхованию вкладов назначена конкурсным управляющим «Новопокровского».
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