Власти Кубани: информация об утечке яда с судна April под Темрюком — это фейк

Краснодарский край

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1 марта администрация Краснодарского края прокомментировала распространяемую в интернете информацию об опасности стоящего в Азовском море судна April, на борту которого отравились моряки

Что случилось? 19 февраля произошло ЧП на на судне, которое находилось в водах Керченского пролива. Сообщалось, что на сухогрузе April под флагом Панамы отравились пять моряков и еще один умер. На следующий день пострадавших госпитализировали в Темрюкскую ЦРБ с диагнозом «отравление неясной этиологии». Тело умершего гражданина Турции оставили на судне.

Что стало причиной отравления? Сухогруз перевозил кремниево-железный сплав ферросилиций, который под воздействием влаги может выделять ядовитые газы.

Как отреагировали власти на возможную угрозу? На место выехали специалисты, чтобы оценить ситуацию. 22 февраля в Темрюкском районе ввели режим повышенной готовности, а краевая комиссия по ЧС обсудила действия в случае возникновения чрезвычайного происшествия.

В министерстве ГО И ЧС сообщали, что с владельцем судна ведут переговоры и сухогруз после выздоровления экипажа планируют направить по дальнейшему маршруту.

Что рассказывали в интернете о случившемся на борту April? В конце февраля в мессенджерах и социальных сетях начало распространяться сообщение об утечке «химии» с судна:

«В любой момент с борта турецкого сухогруза April может начаться катастрофическое распространение ядовитых газов — мышьяковистого и фосфористого водорода. Эта дьявольская смесь смертельна. Человек чувствует чесночный запах, а вскоре начинаются симптомы, похожие на острую кишечную инфекцию».

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Анонимный автор сообщил, что сигнал бедствия 19 февраля подали с судна в 15 км от Крымского моста, а на борту был «серьезный крен» — «то есть вода начала проникать в грузовые трюмы». В публикации уточнили, что подводную часть судна осмотрели водолазы, а на April высадились сотрудники Морской спасательной службы РФ в костюмах химзащиты.

Сухогруз выровняли, однако опасность нового крена и дальнейшего распространения яда осталась, считает автор. По его данным, к эвакуации готовят около 7 тыс. жителей поселков Ильич, Батарейка и косы Чушка:

«Открыты сборные эвакуационные пункты, идут обходы жилых кварталов. Оповещают стариков, инвалидов, а также локально проживающих граждан, отдельные группы отдыхающих и туристов».

Как на это ответили власти? 1 марта распространившуюся информацию прокомментировали в оперштабе Краснодарского края и назвали ее не соответствующей действительности:

«Судно находится на плаву в удовлетворительном состоянии, угрозы утечки потенциально опасных веществ и заражения акватории нет».

По данным администрации региона, опасности для населенных пунктов не выявлено, а эвакуация жителей не требуется. Дворовые обходы также не ведутся.

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С 22 февраля, напомнили в оперштабе, в Темрюкском районе введен режим повышенной готовности. Он будет действовать, пока судно не отбуксуют. Росморречфлот и турецкие судовладельцы ведут переговоры и планируют подписать соглашение о буксировке April. Сухогруз уже подготовлен к передвижению.

Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко сообщил порталу Юга.ру, что на борту находится около 1,5 тыс. тонн ферросилиция. В закрытых помещениях на борту его концентрация не превышает половины нормы. Вне помещений эти испарения не опасны, заявили в ведомстве.

Происшествия Социальные сети Судоходство Темрюкский район Фейк

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