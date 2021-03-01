Установлено, что 33-летний местный житель в балаклаве зашел в торговый зал аптеки и начал угрожать ножом фармацевту. Злоумышленник сказал ей достать деньги из кассы и заставил сложить их в одну стопку. После этого он приказал женщине положить купюры ему в карман и показать, где еще могут храниться деньги. После того как женщина ответила ему, что 15 тыс. рублей — это вся выручка в аптеке, он ушел.

Затем мужчина напал на продавца в магазине алкоголя и, угрожая ножом, потребовал достать деньги из кассы. Женщина нажала на кнопку тревоги, и злоумышленник скрылся.