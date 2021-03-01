В Темрюке мужчина с ножом ограбил аптеку. Видео нападения на фармацевта
1 марта в полиции рассказали об уголовном деле в отношении жителя Темрюка, который совершил разбойное нападение на продавца аптеки
Установлено, что 33-летний местный житель в балаклаве зашел в торговый зал аптеки и начал угрожать ножом фармацевту. Злоумышленник сказал ей достать деньги из кассы и заставил сложить их в одну стопку. После этого он приказал женщине положить купюры ему в карман и показать, где еще могут храниться деньги. После того как женщина ответила ему, что 15 тыс. рублей — это вся выручка в аптеке, он ушел.
Затем мужчина напал на продавца в магазине алкоголя и, угрожая ножом, потребовал достать деньги из кассы. Женщина нажала на кнопку тревоги, и злоумышленник скрылся.
К моменту, когда подозреваемого задержали, он уже потратил похищенные деньги. На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и заключили под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Дело уже направили в суд, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 1 марта.
Как писали Юга.ру, в 2018 году в Краснодаре парень напал на продавщицу Dim Coffee и украл деньги из кассы. В 2019 году в Анапе мужчина с сигнальным пистолетом ворвался в офис микрозаймов. А в феврале 2021 года стало известно, что сотрудник магазина в Усть-Лабинском районе украл из кассы почти полмиллиона рублей.