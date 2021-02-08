На Кубани сотрудник магазина украл из кассы почти полмиллиона рублей

Краснодарский край

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Продавцу из магазина в Усть-Лабинском районе грозит до двух лет колонии за кражу денег из кассы

По данным следствия, 38-летний сотрудник местного сетевого магазина в течение месяца украл из кассы порядка 470 тыс. рублей.

Против мужчины завели уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Следственный отдел ОМВД Усть-Лабинского района завершил расследование и направил дело с утвержденным обвинительным заключением в суд.

Кубанцу грозит до двух лет колонии, сообщили 5 февраля порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Как писали Юга.ру, в 2019 году в Динском районе 21-летний парень украл 32 мобильных телефона из салона сотовой связи. В Дагестане годом ранее двое неизвестных украли около 300 тыс. рублей из кассы автозаправки, а в Симферополе вор-рецидивист ограбил зоомагазин с помощью кошки.

Деньги Полиция сфера услуг Торговля Усть-Лабинский район

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