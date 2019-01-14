В Анапе приезжий с сигнальным пистолетом напал на офис микрозаймов

Краснодарский край

Распечатать

Анапские полицейские задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении

Читайте также:

В дежурную часть обратился сотрудник одного из кредитных учреждений Анапы и рассказал, что в офис ворвался неизвестный. Угрожая пистолетом, злоумышленник потребовал выдать ему деньги из кассы. По словам работника, нападавший украл 20 тыс. рублей и скрылся. 

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили очевидцев и изучили видео с камер наблюдения, установленных в офисе. Они установили, что нападавшим оказался 36-летний уроженец Архангельской области, неоднократно судимый за аналогичные преступления. Его задержали на городском автовокзале.

Читайте также:

Мужчина рассказал, что при нападении использовал сигнальный пистолет, который позже выкинул в море. Похищенные деньги он потратил на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемый заключен под стражу, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 6 января в Динском районе 21-летний местный житель украл 32 мобильных телефона из салона сотовой связи.

Анапа Оружие Полиция Разбойное нападение
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Экс-руководителя СБ МВД по Адыгее судят за вымогательство взятки у подчиненного
В полиции Краснодара рассказали подробности ДТП с погибшим под трамваем мужчиной
Жителям Сочи предложили сдать новогодние елки для утепления вольеров с животными
Министр курортов Кубани Константиниди перешел в Управделами президента
В Майкопе поймали жителя Кубани, который делал закладку с героином
В Краснодаре мужчина погиб, попав под трамвай — очевидцы

Лента новостей

Статьи

Взрыв газа в многоэтажке в Шахтах. Главное

Статьи

Концерт Овсянкина, спектакль «Антоний и Клеопатра» в кино

И другие события Краснодара с 14 по 20 января

СК собирается передать в суд дело сочинского адвоката Беньяша

Его обвиняют в избиении полицейского

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале