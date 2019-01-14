В Анапе приезжий с сигнальным пистолетом напал на офис микрозаймов
Анапские полицейские задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении
В дежурную часть обратился сотрудник одного из кредитных учреждений Анапы и рассказал, что в офис ворвался неизвестный. Угрожая пистолетом, злоумышленник потребовал выдать ему деньги из кассы. По словам работника, нападавший украл 20 тыс. рублей и скрылся.
Прибывшие на место происшествия полицейские опросили очевидцев и изучили видео с камер наблюдения, установленных в офисе. Они установили, что нападавшим оказался 36-летний уроженец Архангельской области, неоднократно судимый за аналогичные преступления. Его задержали на городском автовокзале.
Мужчина рассказал, что при нападении использовал сигнальный пистолет, который позже выкинул в море. Похищенные деньги он потратил на свои нужды.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.
Подозреваемый заключен под стражу, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 6 января в Динском районе 21-летний местный житель украл 32 мобильных телефона из салона сотовой связи.
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