В Краснодаре парень напал на продавщицу Dim Coffee и украл деньги из кассы

Правоохранительные органы Краснодара 24 декабря сообщили о задержании парня, которого подозревают в разбойном нападении на 50-летнюю женщину

В полицию поступило сообщение о том, что в больницу с рваными ранами головы доставили 50-летнюю работницу одного из павильонов местной сети кофеен.

Правоохранители установили, что вечером 22 декабря в помещение торговой точки Dim Coffee ворвался неизвестный в капюшоне и очках, перепрыгнул через прилавок и ударил продавщицу несколько раз в область головы пистолетом. После этого он забрал из кассы около 10 тыс. рублей и скрылся.

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Полицейские установили маршрут передвижения преступника и узнали, где он живет. Во время осмотра в квартире 20-летнего краснодарца обнаружили и изъяли похищенные деньги и газовый пистолет.