В Адыгее будут судить грабителей, которые разобрали стену ювелирного магазина и украли 20 млн рублей

В Адыгее завершили расследование уголовного дела против трех майкопчан, обвиняемых в ограблении ювелирного магазина в центре столицы республики

Преступление было совершено ночью 5 ноября 2018 года. Обвиняемые за несколько часов разобрали кирпичную стену здания, проникли в подсобное помещение магазина, откуда прошли в основной зал. Несмотря на сработавшую сигнализацию, злоумышленники похитили золотые украшения и скрылись до прибытия полиции. Похищенные драгоценности на общую сумму более 20 млн рублей преступники продавали в ломбарды и другие ювелирные магазины.

Через год преступление удалось раскрыть и задержать подозреваемых, сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи. Им предъявили обвинение по п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

Дело направлено для рассмотрения в Майкопский городской суд.