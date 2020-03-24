В Адыгее будут судить грабителей, которые разобрали стену ювелирного магазина и украли 20 млн рублей

Адыгея

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В Адыгее завершили расследование уголовного дела против трех майкопчан, обвиняемых в ограблении ювелирного магазина в центре столицы республики

Преступление было совершено ночью 5 ноября 2018 года. Обвиняемые за несколько часов разобрали кирпичную стену здания, проникли в подсобное помещение магазина, откуда прошли в основной зал. Несмотря на сработавшую сигнализацию, злоумышленники похитили золотые украшения и скрылись до прибытия полиции. Похищенные драгоценности на общую сумму более 20 млн рублей преступники продавали в ломбарды и другие ювелирные магазины.

Через год преступление удалось раскрыть и задержать подозреваемых, сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи. Им предъявили обвинение по п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

Дело направлено для рассмотрения в Майкопский городской суд.

Как писали Юга.ру, в ноябре в Краснодаре серийного грабителя нашли после того, как он забыл на месте преступления телефон.

Грабеж Майкоп Ограбление

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