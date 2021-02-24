В Краснодаре пройдет выставка живописи и графики Василия Ленивкина

В экспозиции будет представлено около 70 работ Ленивкина — живопись, графика и арт-объекты. В пресс-службе выставочного зала порталу Юга.ру рассказали, что автор намеренно не изображает в своих произведениях ничего конкретного, давая лишь намек, а далее зритель сам развивает и завершает заданную тему. Таким образом, посетители становятся участниками творческого процесса.

Василий Ленивкин участвовал в 16 московских, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках. Его живописные работы находятся в галереях США, Канады, Италии, Японии, Австралии, Австрии, Греции, а также в частных коллекциях.