В Краснодаре пройдет выставка живописи и графики Василия Ленивкина

Краснодарский край

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В Краснодарском выставочном зале 25 февраля откроется экспозиция Василия Ленивкина Solo

В экспозиции будет представлено около 70 работ Ленивкина — живопись, графика и арт-объекты. В пресс-службе выставочного зала порталу Юга.ру рассказали, что автор намеренно не изображает в своих произведениях ничего конкретного, давая лишь намек, а далее зритель сам развивает и завершает заданную тему. Таким образом, посетители становятся участниками творческого процесса.

Василий Ленивкин участвовал в 16 московских, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках. Его живописные работы находятся в галереях США, Канады, Италии, Японии, Австралии, Австрии, Греции, а также в частных коллекциях.

Выставка Solo будет работать ежедневно до 7 марта на улице Рашпилевской, 32 с 12:00 до 20:00 (воскресенье — выходной). Стоимость билетов — от 50 до 100 рублей.

Ранее Юга.ру писали об открытии других выставок в Краснодаре. Так, в музее имени Коваленко проходит персональная выставка Никаса Сафронова «Тайны света» и демонстрируется коллективная экспозиция «Цветочные мотивы». В галерее «Небо&Сова» до 22 марта можно посмотреть работы Сергея Воржева, а в художественной галерее Natan Gallery — новую коллекцию «Мой Миргород» от Натан.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар

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В Краснодаре пройдет выставка живописи и графики Василия Ленивкина

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