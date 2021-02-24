В Краснодаре пройдет выставка живописи и графики Василия Ленивкина
В Краснодарском выставочном зале 25 февраля откроется экспозиция Василия Ленивкина Solo
В экспозиции будет представлено около 70 работ Ленивкина — живопись, графика и арт-объекты. В пресс-службе выставочного зала порталу Юга.ру рассказали, что автор намеренно не изображает в своих произведениях ничего конкретного, давая лишь намек, а далее зритель сам развивает и завершает заданную тему. Таким образом, посетители становятся участниками творческого процесса.
Василий Ленивкин участвовал в 16 московских, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках. Его живописные работы находятся в галереях США, Канады, Италии, Японии, Австралии, Австрии, Греции, а также в частных коллекциях.
Выставка Solo будет работать ежедневно до 7 марта на улице Рашпилевской, 32 с 12:00 до 20:00 (воскресенье — выходной). Стоимость билетов — от 50 до 100 рублей.
Ранее Юга.ру писали об открытии других выставок в Краснодаре. Так, в музее имени Коваленко проходит персональная выставка Никаса Сафронова «Тайны света» и демонстрируется коллективная экспозиция «Цветочные мотивы». В галерее «Небо&Сова» до 22 марта можно посмотреть работы Сергея Воржева, а в художественной галерее Natan Gallery — новую коллекцию «Мой Миргород» от Натан.