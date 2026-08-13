На границе с Абхазией усилились пробки: таможня Сочи назвала часы пик

Абхазия, Краснодарский край

Распечатать

  • Абхазия © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Абхазия © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В августе границу с Абхазией в Сочи ежедневно пересекают около 10 тыс. автомобилей, провоцируя пробки

13 августа пресс-служба Южного таможенного управления сообщила, что в августе на границе России и Абхазии наблюдается высокий пассажиропоток. Через пункт пропуска МАПП Адлер (КПП Псоу) ежесуточно проходят более 55 тыс. человек, 10 тыс. легковых автомобилей и более 300 автобусов.

Для ускорения проверки на КПП работают 22 полосы движения, а для автобусов — четыре, в часы пик задействуют резервную полосу. Чтобы избежать заторов, таможенники перераспределяют сотрудников на самые загруженные участки, запускают реверсивное движение и координируют прибытие экскурсионных групп с туроператорами.

«Бензин есть, только стоять за ним долго»:

В пресс-службе отметили, что основная нагрузка на пункт пропуска приходится на утро — с 6:00 до 11:00.

Туристам рекомендуют учитывать это при поездках, а также пользоваться железнодорожным или морским транспортом.

Как писали Юга.ру, между Сочи и Сухумом начало ходить морское такси.

Абхазия Автомобили Курорты и туризм Пробки Сочи Черное море

Новости

Трещины в стенах, разрушенные классы: школу Новороссийска после атаки БПЛА не смогут открыть к 1 сентября
На пляжах Анапы снова ввели запрет на купание. С чем это связано?
В аэропорту Краснодара задерживаются 39 рейсов, в Сочи — 50
В Краснодаре пройдет лекция «Том Сойер Феста» о восстановлении старинных домов 
В Севастополе 5 человек погибли при обезвреживании снаряда
Проверили топливо на трассе М-4 «Дон» от Краснодара до Джубги: бензин продают менее половины АЗС

Лента новостей

«Аврора», казаки, кактусы
11 августа, 15:15
«Аврора», казаки, кактусы
Кто и зачем прячет на улицах Краснодара маленькие мозаики?
«Дом шатался, окна ходуном ходили»: жительница Новороссийска — о самой долгой за последнее время атаке БПЛА
Вчера, 10:52
«Дом шатался, окна ходуном ходили»: жительница Новороссийска — о самой долгой за последнее время атаке БПЛА
«Я воспринимаю разрушения как неизбежность»
11 августа, 16:43
«Я воспринимаю разрушения как неизбежность»
Историк Виталий Бондарь — о гибели старого Краснодара, новодельном вранье и государственных мифах

Реклама на сайте