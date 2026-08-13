На границе с Абхазией усилились пробки: таможня Сочи назвала часы пик

В августе границу с Абхазией в Сочи ежедневно пересекают около 10 тыс. автомобилей, провоцируя пробки

13 августа пресс-служба Южного таможенного управления сообщила , что в августе на границе России и Абхазии наблюдается высокий пассажиропоток. Через пункт пропуска МАПП Адлер (КПП Псоу) ежесуточно проходят более 55 тыс. человек, 10 тыс. легковых автомобилей и более 300 автобусов. Для ускорения проверки на КПП работают 22 полосы движения, а для автобусов — четыре, в часы пик задействуют резервную полосу. Чтобы избежать заторов, таможенники перераспределяют сотрудников на самые загруженные участки, запускают реверсивное движение и координируют прибытие экскурсионных групп с туроператорами.

«Бензин есть, только стоять за ним долго»:

В пресс-службе отметили, что основная нагрузка на пункт пропуска приходится на утро — с 6:00 до 11:00.

Туристам рекомендуют учитывать это при поездках, а также пользоваться железнодорожным или морским транспортом.