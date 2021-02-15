После того, как тысячи краснодарцев остались без тепла, Первышов потребовал от АТЭК вовремя сообщать о проблемах

Напомним, ночью 14 февраля на теплосети произошла авария, в зону отключения попали более 100 тыс. человек. Глава Краснодара Евгений Первышов проинспектировал ход работ и сообщил, что никакой аварии не было — специалисты АТЭК увидели пар в районе котельной и решили начать ремонт ночью. Около 16:30 в пресс-службе мэрии заявили , что работы закончили, а в 22:30 — что заполнили систему и начали возобновлять подачу горячей воды и отопления. При этом, по словам местных жителей, отопление в дома вернулось ближе к утру.

На аппаратном совещании в администрации Первышов раскритиковал процессы информирования жителей и призвал АТЭК в корне изменить подход к этой работе. Глава города сделал компании серьезное замечание и заявил, что будет отдельно разговаривать с руководством. По его словам, накануне мэрия фактически выступала в роли пресс-службы АТЭК, хотя им необходимо было самостоятельно выступить с пресс-релизом и объяснить, какие работы проведут в ближайшее время.

«Тогда, я уверен, что не было бы столько на сегодняшний день нареканий, справедливых и обоснованных жалоб жителей Краснодара. Они не понимали, когда в квартирах появится отопление и горячая вода. Они не могли спланировать свой выходной день. Управляющие компании завалили нас жалобами, что ваша диспетчерская служба не работала, не могли получить информацию», — поругался мэр.

Он добавил, что у него нет вопросов к работе специалистов, которые устраняли аварию. Все нарекания относятся к работе пресс-службы и диспетчерской АТЭК. Первышов вспомнил, что перед новогодними праздниками он посещал компанию, где ему говорили, что работа диспетчерской налажена.

Глава города также обратился к замглавы АО «АТЭК» Андрею Ковалеву и напомнил ему, что компания самостоятельно собирает деньги с людей. Поэтому, в случае аварий, генеральный директор должен выходить и объяснять, что происходит и когда потребители получат коммунальные услуги.