Краснодарцы остались без тепла, потому что АТЭК ночью решила провести профилактический ремонт и никого не предупредила

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 14 февраля рассказал, когда жителям нескольких районов планируют вернуть тепло и горячую воду

Напомним, ночью 14 февраля произошла авария, из-за которой без тепла остались жители Юбилейного и Славянского микрорайонов, а также районов улиц Красных Партизан, Лукьяненко и Вавилова. Позже АТЭК рассказала, что в зону отключения попали более 100 тыс. человек, а глава Краснодара Евгений Первышов пообещал проинспектировать ситуацию.

Днем Первышов приехал в Юбилейный микрорайон и проверил «ход работ по предотвращению аварийной ситуации». Замглавы АО «АТЭК» Андрей Ковалёв сообщил, что ремонт завершат к 15:00-16:00. После этого начнется заполнение системы. Соответственно, тепло в домах появится к 18:00-20:00.

Мэр сравнил город с домом и рассказал, что везде бывают повреждения. Профилактический ремонт помогает предотвратить крупную аварию.

«В данном случае ситуация похожая. Если не обратить внимание на мелкие неполадки, тогда последствия могли повлечь за собой выход из строя теплоносителя на очень долгий период. В АТЭК приняли решение провести профилактический ремонт», — заявил Первышов в своем телеграм-канале.

При этом он назвал неправильным, что компания никого не предупредила о ремонте.

Отметим, что утром журналист портала Юга.ру звонил дежурному Западного округа и диспетчеру АТЭК — там рассказали, что ночью произошел прорыв на магистральном теплопроводе. 

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Краснодаре температура 0 °С, что на 8 °С ниже климатической нормы. Ощущается как –7 °С, влажность воздуха низкая — до 51%. Ветер слабый — 5,1 м/с с порывами до 11.2 м/c.

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