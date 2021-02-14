Без тепла и горячей воды остались более 100 тыс. краснодарцев — АТЭК

Краснодарский край

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В пресс-службе АО «АТЭК» 14 февраля рассказали подробности о крупной аварии на теплосети

Напомним, ночью 14 февраля произошла авария, из-за которой без тепла остались жители Юбилейного и Славянского микрорайонов, а также районов улиц Красных Партизан, Лукьяненко и Вавилова.

Позже в пресс-службе АО «АТЭК» уточнили, что без тепла и горячей воды остались Юбилейный и часть Фестивального микрорайонов — всего более 100 тыс. человек. По данным пресс-службы, в связи с резким похолоданием специалисты совершали плановые обходы тепловых сетей, котельных и центральных тепловых пунктов. 

Во время одного из обходов бригада заметила странный пар в районе самой крупной котельной города РОК-1. Она отвечает за обогрев Юбилейного и части Фестивального микрорайонов. На место выехали специалисты, сейчас там работают 25 человек и 5 машин. 

Закончить планируют сегодня через несколько часов.

Обновлено в 11:10: Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что держит ситуацию на контроле и лично проинспектирует место аварии. Он пообещал проинформировать о результатах проверки.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром 14 февраля в Краснодаре температура составляет –2 °С, что на 10 °С ниже климатической нормы. Ощущается как –9°С, влажность воздуха пониженная — до 64%. Уровень солнечного ультрафиолетового излучения низкий. Ветер 5,8 м/с, с порывами до 12 м/c.

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