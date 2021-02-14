В Краснодаре Юбилейный микрорайон остался без тепла

По предварительным данным, авария случилась на магистральных сетях в ночь на 14 февраля. Без отопления и горячей воды остались жители Юбилейного микрорайона.

В аварийной службе Западного округа Краснодара порталу Юга.ру рассказали, что на магистральном трубопроводе произошла авария, ее устранением занимается АТЭК. О сроках устранения аварии не сообщили. В диспетчерской АО «АТЭК» объяснили, что авария случилась ночью, сейчас на месте работают специалисты, однако сроки затягиваются из-за непогоды. Ориентировочного времени окончания работ нет.

Обновлено в 9:50: в краснодарских соцсетях жители пожаловались, что отопления также нет в Славянском микрорайоне, а также в районах улиц Вавилова, Лукьяненко, Красных Партизан.