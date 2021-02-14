В Краснодаре Юбилейный микрорайон остался без тепла
В Краснодаре 14 февраля произошла авария на теплопроводе
По предварительным данным, авария случилась на магистральных сетях в ночь на 14 февраля. Без отопления и горячей воды остались жители Юбилейного микрорайона.
В аварийной службе Западного округа Краснодара порталу Юга.ру рассказали, что на магистральном трубопроводе произошла авария, ее устранением занимается АТЭК. О сроках устранения аварии не сообщили. В диспетчерской АО «АТЭК» объяснили, что авария случилась ночью, сейчас на месте работают специалисты, однако сроки затягиваются из-за непогоды. Ориентировочного времени окончания работ нет.
Обновлено в 9:50: в краснодарских соцсетях жители пожаловались, что отопления также нет в Славянском микрорайоне, а также в районах улиц Вавилова, Лукьяненко, Красных Партизан.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром 14 февраля в Краснодаре температура составляет –2 °С, что на 10 °С ниже климатической нормы. Ощущается как –9°С, влажность воздуха пониженная — до 64%. Уровень солнечного ультрафиолетового излучения низкий. Ветер 5,8 м/с, с порывами до 12 м/c.
Напомним, утром 12 февраля произошла авария, из-за которой 238 многоквартирных домов остались без тепла и горячей воды. Мэр Евгений Первышов потребовал устранить прорыв за 6 часов, однако ремонт закончили только ночью.