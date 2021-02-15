Мэрия: в Юбилейном микрорайоне Краснодара возобновили подачу тепла

Краснодарский край

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Утром 15 февраля в администрации Краснодара рассказали о завершении работ на теплотрассе, из-за которых не было тепла сразу в нескольких районах города

Напомним, утром 14 февраля журналисту Юга.ру сообщили в аварийной службе Западного округа и в АТЭК, что ночью произошел порыв на теплопроводе. Без тепла и горячей воды остались жители Юбилейного и Славянского микрорайонов, а также районов улиц Красных Партизан, Лукьяненко и Вавилова. Устранением аварии занялась АТЭК.

Уже днем мэр города Евгений Первышов сказал, что тепло отключили не из-за порыва теплотрассы, а из-за профилактического ремонта. Компания, по его словам, решила провести такие работы ночью.

Утром 15 февраля в пресс-службе администрации добавили, что к 22:30 все работы завершили и заполнили систему. После этого начали поэтапно возобновлять подачу горячей воды:

«В разные дома Юбилейного они поступили в интервале с 23:30 до 02:00 часов. В настоящее время теплоснабжение поступает во все многоквартирные дома».

Экстренные ремонтные работы закончили на теплосетях к 16:00 в воскресенье. На объекте задействовали 25 работников и 7 единиц техники. По данным мэрии, вечером 13 февраля во время обхода специалисты АО «АТЭК» выявили участок, из которого шел пар и который мог спровоцировать аварийную ситуацию. Именно из-за этого на сетях начали проводить работы. Компания принесла извинения за несвоевременное информирование потребителей об ограничении подачи тепла.

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