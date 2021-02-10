Минздрав России включил людей старше 60 лет в приоритетную категорию для вакцинации

В феврале власти России расширили группу граждан, которые имеют право первыми пройти вакцинацию

Напомним, в январе в России началась массовая вакцинация от коронавируса препаратами «Гам Ковид Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона». Любой житель Кубани может привиться в одном из 97 медучреждений, а также записаться через портал «Госуслуги». Кроме того, недавно в Краснодаре открыли пятый пункт вакцинации от COVID-19.

Ранее к приоритетной группе для получения прививки относили работников медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания и МФЦ, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями и живет в организациях соцобслуживания.