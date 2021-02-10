Минздрав России включил людей старше 60 лет в приоритетную категорию для вакцинации

Краснодарский край, Вся Россия

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В феврале власти России расширили группу граждан, которые имеют право первыми пройти вакцинацию

Напомним, в январе в России началась массовая вакцинация от коронавируса препаратами «Гам Ковид Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона». Любой житель Кубани может привиться в одном из 97 медучреждений, а также записаться через портал «Госуслуги». Кроме того, недавно в Краснодаре открыли пятый пункт вакцинации от COVID-19.

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Ранее к приоритетной группе для получения прививки относили работников медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания и МФЦ, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями и живет в организациях соцобслуживания.

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Теперь в группу с приоритетом попали люди старше 60 лет и граждане, живущие в городах численностью от 1 млн человек. Соответствующий приказ, который подписал глава Минздрава России Михаил Мурашко, опубликовали вечером 9 февраля на официальном портале правовой информации.

Здравоохранение Коронавирус Министерство здравоохранения РФ

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